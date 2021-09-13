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Haberler İzmir ‘Sahada olmaya devam edeceğiz’

‘Sahada olmaya devam edeceğiz’

‘Sahada olmaya devam edeceğiz’

13.9.2021

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Tire'de muhtar, esnaf ve üye ziyaretleri gerçekleştirip vatandaşlarla bir araya geldi. Tirelilerin isteği doğrultusunda Atatürk Mahallesi'ndeki yolun Karayolları'ndan hızlı bir şekilde Büyükşehir'e devredildiğini belirten Başkan Sürekli, "Aynı hızla Büyükşehir'in de hemşerilerimizin istediği kavşağı bir an önce yapmasını bekliyoruz ve takipçisi olacağız. İzmir'imizin önemli sorunlarını çözüyoruz ve çözmeye devam ediyoruz" dedi.

ÖNCEKİ dönem 3 kademe ilçe başkanları ve teşkilatla buluşmasında AK Parti teşkilatının seçimden seçime sahada olmadığını vurgulayan Sürekli, "Bizi ayıran en önemli özellik, seçimlerin hemen ardından alanda olmamız. Her zaman sahada olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız da bunu görüyor ve 20 yıldır partimize güveniyor. Talep, şikayet ve önerileri Genel Merkezimizle paylaşıp çözüme kavuşturuyoruz. Bizde ahde vefa vardır. Görevlerimiz gelip geçicidir. Bu toplantıları çok önemsiyorum. Sizlerin sahada gördüğü ve bizlerle aktardığı bilgiler, bizlerin çalışmasına büyük katkı sağlıyor" diye konuştu.

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