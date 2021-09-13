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TEMŞAD Başkanı gazi Sedat Selim Öztürk'ün cenazesi İzmir'de toprağa verildi

İzmir'de kanser nedeniyle yaşamını yitiren Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (TEMŞAD) Derneği Başkanı ve gazi Sedat Selim Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.