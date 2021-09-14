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Haberler İzmir Baba-oğullu kaçıran fidyeci yakalandı

Baba-oğullu kaçıran fidyeci yakalandı

Baba-oğullu kaçıran fidyeci yakalandı

14.9.2021

İZMİR'DE Suriye uyruklu Cemil K. (42) ile 10 yaşındaki oğlunu kaçırarak silah zoruyla fidye isteyip, 25 bin doları almalarına rağmen tehditlerini sürdüren 2 şüpheliden biri, polisin operasyonuyla yakalandı. Polis, Cemil K'den şüphelileri arayıp, paranın hazır olduğunu belirtip, daha önceki yerde buluşmalarını istedi. Buluşma yerine giden Cemil K, parayı verdiği sırada harekete geçen polis, şüphelilerden I.A'yı suçüstü yakaladı. I.A, polisteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Firari şüpheli S.Ç'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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