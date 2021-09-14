  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Bornova’da yollardaki çukurlar düzeltilmiyor

Bornova’da yollardaki çukurlar düzeltilmiyor

Bornova’da yollardaki çukurlar düzeltilmiyor

14.9.2021

İzmir'in Bornova ilçesinde yolda oluşan çukurlar aylardır düzeltilmedi. Bornova Belediyesi'ne tepki gösteren vatandaşlar, "Belediye hizmetleri yok. Kime şikayet ettiysek bir başkasının üzerine topu atıyor" dedi. Bornova 8'inci sokakta bulunan yolda çökme ve çukurlar oluşuyor. Kaldırımları da harap olan sokakta yaşayan vatandaşlar, Bornova Belediyesi'ne başvurarak yolun ve kaldırımın yapılmasını istedi. Bornova Belediyesi'ndeki yetkililer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin konuyla ilgilendiğini söyleyince bu kez sokak sakinleri Büyükşehir Belediyesi'nin yolunu tuttu. Burada ise yolun ve kaldırımın Bornova Belediyesi tarafından yapılması gerektiği söylendi. Aylardır yaşanan sorunla kimsenin ilgilenmediğini söyleyen vatandaşlar, "Belediye hizmetleri yok. Kime şikayet ettiysek başkasına yönlendiriyor. Artık sesimizin duyulmasını istiyoruz" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bornova’da yollardaki çukurlar düzeltilmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.