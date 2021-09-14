Bornova’da yollardaki çukurlar düzeltilmiyor

İzmir'in Bornova ilçesinde yolda oluşan çukurlar aylardır düzeltilmedi. Bornova Belediyesi'ne tepki gösteren vatandaşlar, "Belediye hizmetleri yok. Kime şikayet ettiysek bir başkasının üzerine topu atıyor" dedi. Bornova 8'inci sokakta bulunan yolda çökme ve çukurlar oluşuyor. Kaldırımları da harap olan sokakta yaşayan vatandaşlar, Bornova Belediyesi'ne başvurarak yolun ve kaldırımın yapılmasını istedi. Bornova Belediyesi'ndeki yetkililer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin konuyla ilgilendiğini söyleyince bu kez sokak sakinleri Büyükşehir Belediyesi'nin yolunu tuttu. Burada ise yolun ve kaldırımın Bornova Belediyesi tarafından yapılması gerektiği söylendi. Aylardır yaşanan sorunla kimsenin ilgilenmediğini söyleyen vatandaşlar, "Belediye hizmetleri yok. Kime şikayet ettiysek başkasına yönlendiriyor. Artık sesimizin duyulmasını istiyoruz" diye konuştu.