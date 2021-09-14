İBB Meclisi’nde ’Siyasi kalpazanlık’ tartışması

340 milyon dolarlık Dünya Bankası kredisi ile ilgili konuşan Boztepe, "Devamlı gündemde olan deprem kredisi ile başkanımızın yaptığı farklı açıklamalar var. Bir gazeteye verdiği demeçte krediden bahsetmiş ancak kendisi böyle bir kredi başvurusu olmadığını söylemişti. Meclis'te zaten böyle bir kredinin olmadığını biliyoruz. İl Başkanı Deniz Yücel de hem Dünya Bankası kredisi hem emsal artışı ile ilgili bir konuşma yapmış. Biz depremden sonra bu emsal artışını önermiştik. Önümüzdeki ay AK Parti grubu olarak bu önergeyi vereceğiz" dedi. Boztepe, "Biz bir yerde bir kelimeyi söylüyor ancak başka yerde başka şey söylüyorsak, buna hukuk dilinde sahtekarlık denir. Siyaseten de bazen bir dediğimizin sonra tam tersini söylersek buna da siyasi kalpazanlık denir. Bu krediden bahsediyorsunuz ve insanlar bir umuda bağlanıyor. Nasıl olacak bu?" şeklinde konuştu. Boztepe'den sonra konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, "Dünya Bankası ile ilgili görüşmelerimiz pandemi öncesi Washington'da gerçekleşti. 'Sizin anlattığınız model dünyaya örnek olabilir' dediler. 30 Ekim depreminden sonra 'Bizim ciddi şekilde hasar görmüş binalarımız var. Bize kentsel dönüşüm ile ilgili kaynak açın' dedim. Nedir ihtiyaç dediler, biz de 250 milyon dolar dedik" ifadesini kullandı.



"ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Soyer, "Kalpazanlık sahtekarlık bunun neresinde? Biz bunun arkasından koşmaya devam edeceğiz" dedikten sonra AK Parti Grup Baş kanvekili Özgür Hızal'ın söz istemesine rağmen Hızal'a söz vermeyip Meclis'i kapattı. Meclis sonrası açıklama yapan Hızal, "Onlar belki İzmir'in bir kısmının belediye başkanlığını yapıyor olabilir ama biz İzmir'in tamamının muhalefetini ve sözcülüğünü yapıyoruz. Dolayısıyla mikrofonu kapatmalarını, kendi konuşmasından sonra Meclis üyelerinin konuşmalarını engellemelerini asla kabul etmiyoruz ve reddediyoruz" dedi.



AK PARTİ VE MHP'DEN ÖNERİ: ÇEVİK GİTSİN, AZİZ GELSİN!

ESKİ Orgeneral Çevik Bir'in 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası almasının ardından Buca'da bulunan Çevik Bir Meydanı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne geldi. AK Parti ve MHP Grubu, Bir'in yerine önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkan Aziz Kocaoğlu'nun isminin verilmesini önerdi. Öneri Hukuk Komisyonu'na sevk edildi.