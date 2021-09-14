“İzmir’de aşıya talep mutluluk verici”

İzmir'de nüfusun yüzde 88-89'u en az bir doz korona virüs aşısı yaptırdı. İkinci doz aşı olanların oranı ise yüzde 70 olarak açıklandı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri yetkilileri, İzmirlilerin aşıya rağbetinin ve randevuya uyumunun iyi durumda olduğunu söyledi.

"İzmir'de aşıya olan talep mutluluk verici" diyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger "İzmir'de aşıya olan talebi mümkün olan en kısa sürede karşılamaya çalışıyoruz. Hem aile sağlığı merkezlerinde hem de kamu, üniversite ve özel hastanelerde Kovid aşılamasını sürdürüyoruz. Hedef nüfus sürekli güncelleniyor ancak şu an için Türkiye ortalamasında İzmir ilk sıralarda yer alıyor. Mümkün olan en fazla sayıda kişiye bir an önce aşılamasını yapmak üzere çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

GÜNDE 50 BİN AŞI

İlk doz aşılamada yüzde 87 barajının geçilmesinin mutluluk verdiğini belirten Vali Köşger, şunları söyledi: "İzmir'de gece gündüz demeden cefekarca çalışan sağlık ekiplerimiz tarafından günlük ortalama 50 bin civarında aşı yapılıyor. Bazı günler bu sayıların üzerine çıktığımız da oluyor. Bir an önce pandeminin sonlanması için aşılama çalışmalarının var gücüyle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir yandan filyasyon çalışmaları 1,5 yıldan fazla süredir aynı hızla ve titizlikle sürüyor. Aşılanmış olmak, tedbirleri elden bırakmayı gerektirmiyor. Aşılı da olsak maskemizi takmamız, mesafemizi korumamız lazım. Temizlik kurallarına da dikkat etmeye devam etmeliyiz" dedi.

■ FATİH ŞENDİL