İzmir’de evlat yürüyüşü yapan Mehmet Laçin: ‘Dağ kadrosunda16 bin dolar alan var’

PKK tarafından dağa kaçırılan kızı için Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutarken ameliyat için İzmir'e gelen ve eylemini burada sürdürme kararı alan Mehmet Laçin, Ankara HDP Genel Merkezi önünde eylem yapmaya karar verdi. Gerekli izinler alındıktan sonra dün 13.30'da Konak Meydanı'ndan polis eşliğinde yürüyüşe başlayan Laçin'e Yeni Asır muhabiri Ercan Akgün de eşlik ediyor. Eylemini Ankara HDP Genel Merkezi önünde sürdürecek olan ve kızı Gamze'yi almadan eylemlerine son vermeyeceğini belirten baba Laçin, "Diyarbakır'dayken bir itirafçı bana kızım hakkında bilgi verdi" dedi.





'İTİRAFÇI BANA ANLATTI'

HDP ile diyaloğa girdiğini anlatan Laçin, "Kızımın Kocaeli HDP binasına gittiğini, burada HDP üyesi olduğunu, Ayla Şimşek ve Baran Çakmak adındaki iki şahsa teslim edildiğini, benden saklandığını söyledim. Bunların toplanma alanının İstanbul HDP il binası olduğunu tespit ettim. Kızım orada 4 ay benden saklandı. O arada dağa gittiğini biliyordum. Kızımın HDP üyesi olan dayısı tarafından dağa gönderildiği bilgisini aldım. Şikayetim üzerine kızımın dayılarının ifadeleri alındı. Dayıları buradaki ifadesinde 'bu kız bizim yanımızda okuyor' dediler. Haklarında takipsizlik kararı çıktı. En son Diyarbakır'da nöbet tutarken kızımın dağda çekilmiş fotoğrafını gördüm. Bir itirafçı, kızımın Kocaeli'de HDP'ye nasıl teslim edildiğini, İstanbul'da nasıl eğitim gördüğünü, oradan Diyarbakır'a sonrasında da dağa nasıl gittiğini bana anlattı. O kişi hakkında da işlem yapıldı" diye konuştu.



'ÇOCUK BAŞINA FİYAT VAR'

PKK'nın üst düzey kadrosunda yer alan isimlerin 16 bin dolar maaş aldığını iddia eden Laçin, "Bu çocukları suç aleti olarak kullanıyorlar. Komutan bunlara "Gittiğiniz yerde ya öldüreceksiniz, ya öleceksiniz' der. Çocuklarımız da bilerek suç işlemiyor. Onları bu suça zorlayan, suç aleti olarak kullananlar var. Bu çocuklar şu anda rehin. Ben buradan HDP'ye sesleniyorum. Pervin Buldan sen 'Dağdakiler bedel ödüyor' diyorsun ya, peki senin dağdakiler eline silahını alıp da benim kızımla beraber Mehmetçiğin karşısına çıkar mı? Senin dağdakiler ne amaçla dağda biliyor musun? Cep doldurmak amacıyla. Bizim çocuklarımızı da rehin olarak kullanıyor. Çocuklar üzerinden para kazanıyor. Her çocuk başına 150 Irak lirası fiyat biçmişler. Murat Karayılan, Selahattin Demirtaş'ın kardeşi Nurettin Demirtaş, 16 bin dolar maaş alıyor. Nurettin Demirtaş belki 10 senedir dağda. Bizim çocuklarımızı suç aleti gibi kullanıyorlar. Onlar Kürtçülüğün değil paranın peşinde" ifadelerini kullandı.



'KAYBEDECEK BİR ŞEY KALMADI'

YAŞANAN süreçte sağlığını kaybettiğini anlatan acılı baba Mehmet Laçin, "Huzurumu kaybettim. Ben kızımı beyaz gelinlik içerisinde görmek isterken kızımı silahlandırıp terör elbisesi giydirdiler. Kendi leş çıkarları için kızımı kalkan olarak kullanıyorlar" diye konuştu.



'ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK

KIZINI teslim alana kadar eylemini sürdüreceğini söyleyen Mehmet Laçin, "Bu eylemden de sonuç çıkmazsa, durmak yok yola devam. Benim yürüyüşüm ümit yürüyüşüdür. Benim evladımı zorla elimden aldılar hatta beni darp ettiler. Devletin gücüne güvenerek HDP il binalarının önünde nöbetime başladım. İki sene geride kaldı. 742 gündür ben nöbetteyim. Ankara'ya yürüyeceğim. Eğer yapabilirsem Avrupa'ya da gideceğim. Oraya kadar yürüyüp Avrupa'ya hainleri anlatacağım" dedi.

Evlat nöbetinin 3. yılında mücadelesine devam ediyor