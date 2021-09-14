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Haberler İzmir İzmirliler denizde sinemayı çok sevdi

İzmirliler denizde sinemayı çok sevdi

İzmirliler denizde sinemayı çok sevdi

14.9.2021

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği '1. İzmir Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması'nda, özellikle Kadifekale yüzer platformundaki film gösterimlerine ilgi büyük oldu. 8-12 Eylül tarihleri arasında UCLG Kültür Zirvesi'ne paralel olarak düzenlenen 'Sinema Buluşması' sona erdi. Fransız Kültür Merkezi, Karaca Sineması ve Göztepe iskelesindeki Kadifekale yüzer platformunda düzenlenen film gösterimlerinin yanı sıra Swiss Otel-Büyük Efes'te iki gün süren bir toplantı düzenlendi. Etkinliğe Tunus, Fas, Lübnan, Filistin, Suriye, Slovenya, Hırvatistan, İtalya ve Fransa'dan sinemacılar katıldı.

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