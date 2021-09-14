Menemen’de 6 yıldır kaldırım bekliyorlar

İzmir'in Menemen ilçesinde bir mahalleye 6 yıldır kaldırım yapılmadı. Menemen'de Yeşilpınar mahallesi sakinleri 322. sokağa yıllardır hizmet gitmediğini dile getirerek isyan etti. Mahallede oturanlar yıllardır kaldırım yapılmasını beklediklerini ama kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini belirtti. Doğalgaz ve internet altyapısının da olmadığını söyleyen vatandaşlar, "Yıllardır burada mağduriyet yaşıyoruz. Kimsenin sorunlarımızla ilgilendiği yok. Burası İzmir. Sözde büyükşehirde yaşıyoruz ama mahrumiyet bölgesinde gibiyiz" dedi.