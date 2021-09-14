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Haberler İzmir Motosiklet sürücüsünün çantasından 1 kilo uyuşturucu madde çıktı

Motosiklet sürücüsünün çantasından 1 kilo uyuşturucu madde çıktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polisin şüphelenerek takibe aldığı motosiklet sürücüsü yol kontrolünde durduruldu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada sürücünün çantasının içinden 1 kilo 8 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Motosiklet sürücüsünün çantasından 1 kilo uyuşturucu madde çıktı
İHA

14.09.2021, 10:55

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, şüphelendiği bir motosikleti takibe aldı. Takip edilen motosiklet sürücüsü, Kemalpaşa ilçesindeki yol kontrol noktasında durduruldu. Burada narkotik köpeği motosiklet ve sürücünün çantasında arama gerçekleştirirken, çanta içerisine gizlenmiş, toplam 1 kilo 8 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Konu ile ilgili motosiklet sürücüsü gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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