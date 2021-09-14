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Haberler İzmir Otomobilin çarptığı adam yaşamını yitirdi

Otomobilin çarptığı adam yaşamını yitirdi

14.9.2021

İZMİR'İN Karabağlar ilçesi Yeşillik Caddesi' nde dün meydana gelen kazada, Karabağlar istikametinden Gaziemir yönüne giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan bir erkek şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havalandıktan sonra yere düşen şahıs kanlar içerisinde kalırken, otomobil ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Öte yandan, hayatını kaybeden kişinin evsiz olduğu ve sokaklarda yaşadığı ileri sürüldü.
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