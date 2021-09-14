Tire Estergon Sokak’ta çöp atacak konteyner yok

İzmir Tire'de, Adnan Menderes mahallesi sakinleri çöplerini atacak çöp konteynerlarının olmayışından şikayetçi. Vatandaşlar, "Konteyner sayısı çok az. Estergon sokakta ise hiç yok. Sokak sakinleri, evlerinde biriken çöpleri, çaresizlikten kapılarının önlerine koyuyorlar. Duyarlı vatandaşların bir bölümü de çöp poşetlerini ellerinde taşıyarak bir sokak ötedeki konteynere atıyorlar. Estergon sokak adeta açık çöplüğe dönüştü. Sinek ve kötü kokudan geçilmiyor. Ayrıca, yeni yapılan konteynerlerin kapakları kapanmadığı gibi eskileri de sızıntı yapıyor. Sokaklara çöp konteynırlarından sızan pis ve mikroplu sular akıyor. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz" diye konuştular.

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