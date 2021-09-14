  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Yolcu otobüsü ve minibüste göçmen sevkiyatı jandarmaya takıldı

Yolcu otobüsü ve minibüste göçmen sevkiyatı jandarmaya takıldı

İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 161 düzensiz göçmen, yolcu otobüsü ile minibüs içerisinde ve yaya olarak yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen 4 şüpheli de jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yolcu otobüsü ve minibüste göçmen sevkiyatı jandarmaya takıldı
İHA

14.09.2021, 14:39

İzmir İI Jandarma Komutanlığına bağlı Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Eylül tarihinde Zeytinler Mahallesi Kokar yolu üzerinde düzensiz göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, Urla Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan yol kontrolünde 2 yolcu otobüsü, 1 minibüs içerisinde ve yaya vaziyette 45 Pakistan, 20 Bangladeş, 93 Afganistan ve 3 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 161 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda organizatör olduğu değerlendirilen D.F., Y.K., K.Z. ve N.K. de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatılırken, olayda kullanılan 3 araca el konulduğu öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yolcu otobüsü ve minibüste göçmen sevkiyatı jandarmaya takıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.