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Konak'ta ortak bildiri: Aşı olun sağlıklı kalın

Konak’ta ortak bildiri: Aşı olun sağlıklı kalın

15.9.2021

KONAK Belediye Meclisi Sağlık Komisyonu tarafından, Kovid-19 salgınına karşı aşı olmayı teşvik etmek amacıyla hazırlanan bildiri, Kemeraltı girişinde okundu. Konak'taki siyasi parti başkanlıklarının da desteklediği ortak bildiriyi Konak Belediye Başkanı Abdül Batur okudu. Açıklamaya Batur'la birlikte CHP İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, AK Parti İlçe Başkanı Sait Başdaş, MHP İlçe Başkanı Yusuf Çoban, CHP İlçe Kadın ve Gençlik Kolları, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ve muhtarlar da katıldı. Bildiriyi okuyan Batur, "Bu hastalığı yenmenin tek çaresi aşı olmak. Mümkün olan en kısa sürede toplumca aşılanmalıyız" dedi.
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