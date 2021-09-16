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Haberler İzmir Bayındır’da durdurulan araç tarihi eser deposu çıktı

Bayındır’da durdurulan araç tarihi eser deposu çıktı

16.9.2021

İZMİR'İN Bayındır ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, içinde 2 kişinin bulunduğu bir otomobili durdurdu. Savcılıktan alınan izinlerden sonra araçta yapılan aramada Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait toplam 154 adet sikke, 19 adet küpe ile kolye ucu ve yüzük gibi toplam 173 adet tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler kayıt altına alındıktan sonra Tire Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. İki şüphelinin ise gözaltına alındığı bildirildi.

■ NADİR UYSAL

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