İzmir’de birinci doz aşılamada yüzde 88’e ulaşıldı

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, halkın aşıya olan ilgisi ve sağlık çalışanlarının fedakarlığıyla kent olarak korona virüs aşısının birinci dozunda yüzde 88 seviyesine ulaştıklarını söyledi. "Vaka sayısı itibarıyla en iyi 10 il arasındayız" diyen Köşger, Türkiye genelinde ve İzmir'de vakalarda bir miktar artış görüldüğünü de ifade etti. Köşger, "Biz 'aşı olmak istiyorum' diyen herkesin ayağına hizmeti götürüyoruz" diye konuştu.

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