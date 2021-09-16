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Haberler İzmir ‘Oyuncu Aykaç, doktora sözlü saldırıda bulundu’

‘Oyuncu Aykaç, doktora sözlü saldırıda bulundu’

‘Oyuncu Aykaç, doktora sözlü saldırıda bulundu’

16.9.2021

TÜRK Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Barış Koçak, sinema oyuncusu Ebru Aykaç'ın, Foça Devlet Hastanesi'nde görev yapan hekimlere sözlü saldırıda bulunarak, küfür ve hakaretler yağdırdığını söyledi. Koçak, Aykaç'ın sinema oyuncusu olduğu için kendisine iltimas istediğini, görevli hekimin ise muayenesi bitince hastaya bakacağını ifade etmesi üzerine, Aykaç'ın sinkaflı sözlerle hekime saldırıda bulunduğunu aktardı. Koçak, "Üstelik, muayeneye getirdiği kızının da acil bir durumu yok. Hatta hekim arkadaşlarımız, annesinin yaptıklarından dolayı kızının özür dilediğini ilettiler. Konuyla ilgili beyaz kod açılarak, yasal işlemler başlatıldı. Konunun takipçisi olacağız. Sağlıkta şiddet bitene, sağlık çalışanlarımız güvenli bir ortamda çalışana kadar biz bu işin peşini bırakmayacağız" diye konuştu.
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