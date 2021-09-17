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İzmir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralanan sürücüler ile Fatma Uğraşır (39), Beyza Topçu (29) ve Tuba Baran, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İzmir’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
AA

17.09.2021, 13:28

Güldan Teker Ay (33) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Zafer Mahallesi'ndeki kavşakta, Ebuzer Baran'ın (27) kullandığı 35 AY 117 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan sürücüler ile Fatma Uğraşır (39), Beyza Topçu (29) ve Tuba Baran, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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