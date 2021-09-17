  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Nilgün Öğretmen ‘Bu hayat bana dar geliyor’ deyip atlamış

Nilgün Öğretmen ‘Bu hayat bana dar geliyor’ deyip atlamış

Nilgün Öğretmen ‘Bu hayat bana dar geliyor’ deyip atlamış

17.9.2021

İZMİR'İN Konak ilçesinde atladığı denizden baygın çıkarılıp hastaneye kaldırılan İngilizce öğretmeni Nilgün Hatice Yıldız (33), 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Uzun yıllar Kütahya'da görev yaptıktan sonra bir süre önce İzmir'e atandığı öğrenilen Yıldız'ın, en son Muğla Milas'taki anne ve babasını arayıp "Bu hayat bana dar geliyor" dediği ortaya çıktı. Polisin soruşturması devam ederken, görgü tanıklarının da Yıldız'ın denize atladığını söylediği öğrenildi
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nilgün Öğretmen ‘Bu hayat bana dar geliyor’ deyip atlamış haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.