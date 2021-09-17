Nilgün Öğretmen ‘Bu hayat bana dar geliyor’ deyip atlamış

İZMİR'İN Konak ilçesinde atladığı denizden baygın çıkarılıp hastaneye kaldırılan İngilizce öğretmeni Nilgün Hatice Yıldız (33), 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Uzun yıllar Kütahya'da görev yaptıktan sonra bir süre önce İzmir'e atandığı öğrenilen Yıldız'ın, en son Muğla Milas'taki anne ve babasını arayıp "Bu hayat bana dar geliyor" dediği ortaya çıktı. Polisin soruşturması devam ederken, görgü tanıklarının da Yıldız'ın denize atladığını söylediği öğrenildi

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