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Haberler İzmir Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklandı

Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde, deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 6 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisinden 5’i tutuklandı
DHA

17.09.2021, 22:10

İzmir'in Urla ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan, terör örgütü FETÖ'den aranan ve jandarma ekiplerince yakalanan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden eski emniyet amiri M.F.C., eski komiser yardımcısı M.M.G. ve eski sağlık teknikeri T.G. ile yargılamaları süren eski hakim M.K. ve eski öğretmen Ş.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eski gümrük memuru A.M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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