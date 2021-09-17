İzmir'in Urla ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan, terör örgütü FETÖ'den aranan ve jandarma ekiplerince yakalanan 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden eski emniyet amiri M.F.C., eski komiser yardımcısı M.M.G. ve eski sağlık teknikeri T.G. ile yargılamaları süren eski hakim M.K. ve eski öğretmen Ş.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eski gümrük memuru A.M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İzmir'de FETÖ'cülerin planı tutmadı! Hepsi enselendi
Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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