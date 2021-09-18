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Haberler İzmir 9 yaşındaki Sıraç yolun karşısına geçemedi

9 yaşındaki Sıraç yolun karşısına geçemedi

9 yaşındaki Sıraç yolun karşısına geçemedi

18.9.2021

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Sıraç Erbol, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, önceki akşam Karşıyaka-Bornova istikameti çevreyolunda meydana geldi. Çetin D. yönetimindeki otomobil, otoyol üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Sıraç Erbol'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Sıraç Erbol, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sıraç Erbol'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Çetin D. ise polis merkezine götürüldü. Küçük Sıraç gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Elbol ailesinin tek çocuğu olan Sıraç'ın cenaze töreninde annesi Firdevs ve babası Hakan Erbol ayakta güçlükle durabildi. Sıraç Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.

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