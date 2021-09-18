Düştüğü yerde 3 gün aç ve susuz bekledi

İZMİR Tire'de, 2 çocuk babası Şerafettin Göçmenoğlu (85) komşuları sayesinde son anda ölüme çalım attı. Göçmenoğlu, yalnız yaşadığı evinde düştüğü yerden kalkamayınca tam üç gün boyunca aç ve susuz kaldı. Yaşlı adamdan haber alamayan komşuları polise haber verdi. Kapıyı çilingirle açan polis ekipleri adamı ölmek üzereyken buldu. Yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Uzun süre susuz kalan adamın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

■ NADİR UYSAL