Göztepe isyanda

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bütün yaz ve pandemide bekleyip Göztepe Stadı'nın olduğu bölgede yol üzerinde yeni yapmaya başladığı kazı çalışmaları çevre sakinlerini isyan ettirdi. Trafik arapsaçına dönerken açılan çukurların üzerinden geçilmesi için konulan plakaların çıkardığı sesler de kabus oldu. Gündüz bu çalışmalardan gece de bu plakaların araçlar üzerinden geçtiğinde çıkardıkları sesten uyuyamadıklarını belirten çevre sakinleri ve esnaf, "Niye bu zamana kadar beklenildi de trafiğin böyle yoğun olduğu bir dönemde inşaata başlandı" dedi.

BİR DE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Göztepe semtinde İZSU tarafından yapılan yağmur suyu deşarj kanalı çalışmalarının zamanlamasına bölgede bulunan esnaf ve vatandaşlar isyan etti. Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nun 200 metre ilerisinde gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle Fahrettin Altay'dan Konak yönüne giden yol tek şeride düştü. Yolun tek şeride düşmesi nedeniyle Fahrettin Altay Meydanı'na kadar olan bölümde yoğun trafik oluştu. Yoğun trafiğin yanı sıra yolun kazılan kısmına otomobillerin geçebilmesi için yerleştirilen demir plakaların, gece boyunca yoğun sese sebebiyet verdiği öğrenildi. Trafiğin yanı sıra bir de gürültü kirliliğine maruz kalan vatandaşlar, mağdur oldu.

ZAMANLAMA HATASI VAR

Çalışmaların yapıldığı zamanlamanın çok yanlış olduğunu belirten vatandaşlar, okullar açıldığı zaman böyle bir çalışmayı yapmalarına akıl sır erdiremediklerini belirtti. Yoğun trafik ve ses sebebiyle geceleri uyumakta bile güçlük çektiklerini söyleyen vatandaşlar, "Niye bu zamana kadar beklenildi de trafiğin böyle yoğun olduğu bir dönemde inşaata başlandı. Hafta sonu kapatmalarının olduğu zaman yapılabilirdi. Veyahut 17 günlük kapatmanın olduğu günlerde de bu çalışmalar yapılabilirdi. Ya da yazın trafiğin daha az yoğun olduğu zamanlarda bu işe girişilseydi. Gerçekten zamanlama da büyük yanlışlıklar var" dedi.

MERT ALPDÜNDAR