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İzmir'deki iğrenç olayda yeni gelişme

Dansçı ve sosyal medya fenomeni Eda Yön'ün (22) sosyal medya hesabına uygunsuz fotoğrafını yollayıp, mesaj yazan O.C. (35) hakkında soruşturmada savcılığın, Yön'ün profilinin herkese açık olması nedeniyle verdiği kovuşturmaya yer olmadığı kararı tepkilere yol açtı.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı 'eksik inceleme' gerekçesiyle tekrar soruşturma başlattı.

İzmir’deki iğrenç olayda yeni gelişme
DHA

18.09.2021, 12:43 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021, 12:57

İzmir'de yaşayan ve sosyal medya platformunda 2.4 milyon takipçisi olan dansçı Eda Yön'e, 10 Haziran'da, iddiaya göre O.C., internet üzerinden uygunsuz fotoğrafını gönderip, altına da mesaj yazdı. Mesajı gören Yön, avukatı Alperen Çetinkaya aracılığıyla savcılığa gidip, şikayette bulundu. Savcılık, 28 Haziran'da, Yön'ün profilinin herkese açık olması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne yapılan itirazın da aynı gerekçeyle reddedilmesi üzerine avukat Çetinkaya, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi. DHA'nın haberinin ardından karara tepkiler geldi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da 'eksik inceleme' gerekçesiyle tekrar soruşturma başlattı.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ'
Eda Yön, savcılık tarafından yeniden soruşturma başlatılmasının doğru karar olduğunu belirterek, "Bu kişinin en kısa zamanda en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.



Avukat Alperen Çetinkaya ise "'Kovuşturmaya yer yoktur' kararı kaygı vericiydi. Başsavcımız aradı ve özel olarak bu dosyayla ilgilendiğini belirtti. Burada şüphelinin almasını beklediğimiz ceza cinsel tacizden kaynaklı olacaktır. İddianamenin de bu yönde olacağına dair beklentimiz var. Soruşturmanın tekrar açılması da içimizde bir umut oluşturdu" diye konuştu.

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