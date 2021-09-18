  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Kolonyayla yaktı, ‘Nasıl oldu bilmiyorum’ dedi

Kolonyayla yaktı, ‘Nasıl oldu bilmiyorum’ dedi

Kolonyayla yaktı, ‘Nasıl oldu bilmiyorum’ dedi

18.9.2021

İzmir'in Menderes ilçesinde, yaşanan tartışmada karısını ve 1,5 yaşındaki bebeğinin üzerlerine kolonya dökerek yaktığı suçlamasıyla tutuklanan şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı. Olayın şüphelisi Veysi E.'nin ifadesinde, "Nasıl oldu bilmiyorum. Olayın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Eşini daha önce de kıskandığı için darp ettiği ileri sürülen Veysi E., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Veysi E.'nin yaralama, hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak gibi birçok suçtan tutulduğu cezaevinden, yaklaşık 4 ay önce pandemi nedeniyle şartlı tahliye edildiği öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kolonyayla yaktı, ‘Nasıl oldu bilmiyorum’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.