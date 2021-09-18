İzmir'in Menderes ilçesinde, yaşanan tartışmada karısını ve 1,5 yaşındaki bebeğinin üzerlerine kolonya dökerek yaktığı suçlamasıyla tutuklanan şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı. Olayın şüphelisi Veysi E.'nin ifadesinde, "Nasıl oldu bilmiyorum. Olayın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Eşini daha önce de kıskandığı için darp ettiği ileri sürülen Veysi E., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Veysi E.'nin yaralama, hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak gibi birçok suçtan tutulduğu cezaevinden, yaklaşık 4 ay önce pandemi nedeniyle şartlı tahliye edildiği öğrenildi.
Kolonyayla yaktı, ‘Nasıl oldu bilmiyorum’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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