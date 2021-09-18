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Haberler İzmir Menderes’te 28 kaçak göçmen kurtarıldı

Menderes’te 28 kaçak göçmen kurtarıldı

Menderes’te 28 kaçak göçmen kurtarıldı

18.9.2021

İZMİR'İN Menderes ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gün saat 14.00 sıralarında Menderes ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 28 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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