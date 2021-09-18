Otizmlilerin hayatını kolaylaştıracak proje

Yaşar Üniversitesi mezunu Can Yıldız, otizmli kuzeni Umut'a yardımcı olmak için tasarladığı ve 5 yıldır özel çocukların umudu olan eğitim materyali Tolkido'nun ardından, onlar için bir projeye daha imza attı. Yıldız, sosyal problem yaşayan başta otizmliler olmak üzere tüm özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların, ev dışındaki hayata adapte olmalarına yardımcı olan "Autism360" isimli 360 derece video/sanal gerçeklik platformunu hayata geçirdi.

AUTİSM360 isimli projenin çıkış noktası hakkında bilgi veren Can Yıldız, "Proje, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuğun, bir sosyal ortama girmeden, o ortamı önce sanal gerçeklik ile deneyimlemesini sağlayan bir platform olarak tasarlandı. Sanal gerçeklik gözlüğü ve mobil uygulamamız sayesinde çocuklar, 360 derece bu ortamları deneyimleyebilecek" dedi.