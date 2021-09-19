Belediye otobüsü ile TIR çarpıştı: 12 yaralı

İZMİR'İN Aliağa ilçesinde belediye otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Kaza, önceki akşam İzmir-Çanakkale Karayolu Helvacı Kavşağı'nda meydana geldi. İ.Y. yönetimindeki 35 NKG 74 plakalı TIR, İzmir yönünden Aliağa istikametine seyir halinde olduğu sırada, Barbaros Mahallesi istikametinden gelen A.S. idaresindeki 35 DC 5049 plakalı belediye otobüsü ile çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler İ.Y. ile A.S. ve otobüs içerisinde bulunan 10 yolcu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan belediye otobüsünün sürücüsü A.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DİĞER