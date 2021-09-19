İzmir hakimi kaza kurbanı

İZMİR'İN Menemen ilçesinde, Kuzey Ege Otoyolu Gişeleri'nde meydana gelen trafik kazasında İzmir Hakimi Cem Reşit Eyüpoğlu yaşamını yitirdi. Kaza önceki gece saat 01.30 sıralarında Kuzey Ege Otoyolu Yanıkköy Gişeleri'nde yaşandı. İzmir Hakimi Cem Reşit Eyüpoğlu (51) idaresindeki 35 AFJ 965 plakalı otomobil, seyir halindeyken gişenin duvarına çarptı. Olay yerinde bulunan gişe görevlileri ve diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Araç içerisinde sıkışan hakim Eyüpoğlu, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede İzmir Hakimi Cem Reşit Eyüpoğlu'nun olay yerinde can verdiği belirlendi. Hakim Cem Reşit Eyüpoğlu'nun cansız bedeninin, nöbetçi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği bildirildi. Kameralara yansıyan görüntülerde Cem Reşit Eyüpoğlu'nun kullandığı aracın otoban gişelerine doğru gittiği, gişelerin yanında bulunan duvara çarparak savrulduğu anlar yer aldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili adli soruşturma başlattı.

■ FATİH ŞENDİL