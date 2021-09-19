İzmir’de bir atölyede çıkan yangın söndürüldü

Buca'nın Göksu Mahallesi 687/10 Sokak'ta içerisinde orman ürünlerinin bulunduğu iş yerinin 3. katında çıkan ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 3 saatte söndürüldü.

Soğutma çalışma devam eden 3 katlı iş yerinin alt katının depo, 3. katın ise mobilya üretim atölyesi olduğu öğrenildi.