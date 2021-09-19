Buca'nın Göksu Mahallesi 687/10 Sokak'ta içerisinde orman ürünlerinin bulunduğu iş yerinin 3. katında çıkan ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 3 saatte söndürüldü.
Soğutma çalışma devam eden 3 katlı iş yerinin alt katının depo, 3. katın ise mobilya üretim atölyesi olduğu öğrenildi.
İzmir’de bir atölyede çıkan yangın söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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