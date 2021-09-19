Mimarlar Odası İzmir’den ‘danışma kurulu’ tepkisi

MİMARLAR Odası İzmir Şubesi, yıkımı düşünülen Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın geleceğinin belirlenmesi için kurulan danışma kurulu ile ilgili açıklama yaptı. Oda, Koruma Kurulu'nun kararına rağmen danışma kurulu oluşturulmasına tepki gösterirken, binanın yıkılmaması yönünde çağrı yaptı. Açıklamada, "Yıkım kararı çıkmadan yıkım sonrasını konuşmak, süreci meşrulaştırmaya çalışmak demektir. Mimarlar Odası ve TMMOB'nin kurula davet edilmemesinin de demokratik değerlerle bağdaşmadığını düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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