  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Mimarlar Odası İzmir’den ‘danışma kurulu’ tepkisi

Mimarlar Odası İzmir’den ‘danışma kurulu’ tepkisi

Mimarlar Odası İzmir’den ‘danışma kurulu’ tepkisi

19.9.2021

MİMARLAR Odası İzmir Şubesi, yıkımı düşünülen Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın geleceğinin belirlenmesi için kurulan danışma kurulu ile ilgili açıklama yaptı. Oda, Koruma Kurulu'nun kararına rağmen danışma kurulu oluşturulmasına tepki gösterirken, binanın yıkılmaması yönünde çağrı yaptı. Açıklamada, "Yıkım kararı çıkmadan yıkım sonrasını konuşmak, süreci meşrulaştırmaya çalışmak demektir. Mimarlar Odası ve TMMOB'nin kurula davet edilmemesinin de demokratik değerlerle bağdaşmadığını düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mimarlar Odası İzmir’den ‘danışma kurulu’ tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.