Parktaki cesedi vatandaşlar buldu

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde parkta bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Olay önceki akşam 21.30 sıralarında Selvili Mahallesi'ndeki Bizim Park'ta meydana geldi. Parkta çimlerin üstünde hareketsiz halde yatan bir erkeği gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, isminin Hasan Özdemir (63) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede Hasan Özdemir'in vücudunda darp izine rastlanmadığı belirtildi.

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