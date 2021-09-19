Seferihisar altyapı sorunu nedeniyle ‘Safarihisar’ olmuş

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ilçe ziyaretleri kapsamında Seferihisar'daydı. Esnaf ve sanatkarlar, şoför ve minibüsçüler odalarının yöneticileri ile bir araya gelerek sohbet eden Sürekli, yaptığı her görüşmede CHP'li belediyelerin hizmetlerine yönelik şikayetlerle karşılaştıklarını söyleyerek, "İZTAŞIT uygulamasında sistemi işletemediler. Koku sorunu almış başını gitmiş. Alt yapı, trafik, otopark, arıtma sorunu boyu aşmış. Seferihasar'a altyapı sorunları nedeniyle 'Safarihisar' diyorlar. Biz yerel idareden daha çok yatırım yapıyoruz" dedi.

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