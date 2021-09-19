Türkiye-Libya rehine hattı

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Üçyol semtinde ağabeyi Mehmet Abusuglen birlikte balık restoranı işleten Azize Abusuglen, Libya'da hurda ticareti yapan bir gruba aracılık yapan erkek kardeşinin kaçırıldığını ve rehin tutulduğunu söyledi. İzmir- Libya arasındaki bir hurda ticaretine aracılık yaptığı ileri sürülen Mehmet Abusuglen'in amcası ile birlikte rehin tutulduğunu ve 21 bin 500 dolar paranın ödenmemesi halinde öldürüceklerini belirten Azize Abusuglen, polise ve Dışişleri Bakanlığı'na başvurdu. Kardeşine 4 gündür ulaşamadıklarını belirten gözü yaşlı abla Azize Abusuglen, "Ne olur kardeşimi kurtarın" diyerek yalvardı.

LİBYA'DA REHİN ALINDI

Libya asıllı Türk vatandaşı Mehmet Abusuglen, Libya'da bulunan bir yakınlarının hurda ticareti için İzmir'den lojistik işleri ile uğraşan bir arkadaşını tavsiye etti. Verdiği tavsiyenin ardından genç adamın hayatı değişti.

AİLEYE ÖLÜM TEHDİTİ

Hurda ticaretine aracılık yaptığı belirlenen Mehmet Abusuglen, 21 bin 500 dolarlık ticarette yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ziyaret için gittiği Libya'da rehin alındı. Üçyol'da yaşayan aile, 4 gündür Mehmet Abusuglen'den haber alamazken, gelen telefonla şok yaşadı. Aileyi arayan Libya'daki çete üyeleri, İzmir'deki lojistik firması sahibine gönderilen 21 bin 500 doları ödememeleri halinde Mehmet Abusuglen ve amcasını öldüreceklerini söyledi. İzmir'de yaşayan abla Azize Abusuglen ve anne polise giderken, Dışişleri Bakanlığı'nın da devreye girdiği öğrenildi.

'KARDEŞİM VE AMCAM İŞKENCE GÖRÜYOR'

Mehmet Abusuglen'in ablası Azize Abusuglen Yeni Asır'a yaptığı açıklamada kardeşinin kurtarılmasını isterken şunları söyledi: "Kardeşim ve amcam bu kişilerin elinde işkence görüyor. Bu kişiler Libya'da yaşayan halamı arayıp 'para pazartesiye kadar ödenmezse cesetlerini gönderirim' diye tehdit etmiş" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL