Urla sokaklarında bir garip adam

İZMİR Urla Sanat Sokağı'nda, elinde asası, gözünde garip gözlük, siyah şapkası, kuru kafa ve taşlı yüzükler takmış olan ak sakallı bir adamı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Film çekildiğini sandıklarını belirten vatandaşlar, "Garip kıyafetli ak sakallı birini görünce çok şaşırdık. Film çekiliyor sandık ama film seti de ortada olmayınca acaba derviş mi diye düşündük. Elindeki asasıyla yoldan bizim bakışlarımıza aldırmadan yürüdü. Tekrar sanat sokağına girip gözlerden kayboldu. Adını ve nerede yaşadığını sorduk, "Herhangi biri" ve "Adresi bilmiyorum" diye cevap verdi. Hala şaşkınız" dedi.