Yolda bulduğu paranın sahibine ilanla ulaştı

İZMİR'İN Tire ilçesinde sanayi sitesinde mobilyacı çırağı olarak çalışan 14 yaşındaki Mehmet Can Onur yolda bulduğu 910 TL paranın sahibini gazetelere ilan vererek buldu. Kaybettiği paraya 1 gün sonra yeniden kavuşan vatandaş ise büyük mutluluk yaşayarak, Mehmet Can Onur'a örenek davranışı nedeniyle teşekkür etti. Onur'un bu 'onurlu' davranışı herkesin takdirini topladı.

■ NADİR UYSAL