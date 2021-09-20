Alacak kavgasında silahlar konuştu

İzmir'in Konak ilçesinde, alacak kavgasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Kubilay Tuncel (30) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olay, önceki gece saat 02.00 sıralarında Murat Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak meselesinden dolayı husumet bulunan Serdar K. (35) ve Oğuzhan A. (35) ile kimliği tespit edilemeyen 1 kişi ve Kubilay Tuncel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine tabancayla ateş açtı.

BİR ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

SİLAHLI çatışmanın ardından 3 kişi yaralanırken bir şüpheli olay yerinden kaçtı. Serdar K. bacağından, Oğuzhan A. kolundan, Kubilay Tuncel sırt ve göğüs kısmından ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kubilay Tuncel yaşamını yitirdi. Diğer 2 şüphelinin tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı öğrenilirken polis diğer şüphelinin peşine düştü.