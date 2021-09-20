  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Aşı olmayan müteahhit Kovid’e yakalandı

Aşı olmayan müteahhit Kovid’e yakalandı

Aşı olmayan müteahhit Kovid’e yakalandı

20.9.2021

İzmir'de yeni tip korona virüse (Kovid- 19) yakalanan 45 yaşındaki Ferit Zorer, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor. Urla ilçesinde müteahhitlik yapan Ferit Zorer ile eşi Handan Zorer'in 10 gün önce yaşadıkları sağlık sorunlarının ardından yapılan Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Tek doz aşı olan Handan Zorer, evdeki karantina sürecini eşine göre daha rahat geçirdi. Bir süre sonra solunum güçlüğü çekmeye başlayan Ferit Zorer ise Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kovid-19 servisine alınan Zorer, yoğun oksijen tedavisi ve sağlık çalışanlarının desteğiyle yeniden rahat nefes almaya başladı.

'İHMALKAR DAVRANDIM'
Doktorların çabası sayesinde hayatta olduğunu belirten Zorer, "Aşı olmak istedim aslında ama ihmalkar davrandım. Aşı yaptırmadığım için doktorlarımın yüzüne bakamıyorum. Keşke bütün işlerim batsaydı da aşı olsaydım" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aşı olmayan müteahhit Kovid’e yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.