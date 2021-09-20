Aşı olmayan müteahhit Kovid’e yakalandı

İzmir'de yeni tip korona virüse (Kovid- 19) yakalanan 45 yaşındaki Ferit Zorer, aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor. Urla ilçesinde müteahhitlik yapan Ferit Zorer ile eşi Handan Zorer'in 10 gün önce yaşadıkları sağlık sorunlarının ardından yapılan Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Tek doz aşı olan Handan Zorer, evdeki karantina sürecini eşine göre daha rahat geçirdi. Bir süre sonra solunum güçlüğü çekmeye başlayan Ferit Zorer ise Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kovid-19 servisine alınan Zorer, yoğun oksijen tedavisi ve sağlık çalışanlarının desteğiyle yeniden rahat nefes almaya başladı.

'İHMALKAR DAVRANDIM'

Doktorların çabası sayesinde hayatta olduğunu belirten Zorer, "Aşı olmak istedim aslında ama ihmalkar davrandım. Aşı yaptırmadığım için doktorlarımın yüzüne bakamıyorum. Keşke bütün işlerim batsaydı da aşı olsaydım" dedi.