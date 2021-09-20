Bornova’da yol sorunu kalmayacak

İlçedeki yol sorunlarını kökten çözme hedefi doğrultusunda Asfalt Üretim Tesisi açmaya hazırlanan Bornova Belediyesi, asfalt seriminde kullanmak üzere satın aldığı iş makinelerinin tanıtımını Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda yaptı. Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, vatandaşların da katılımıyla gerçekleşen törende yaptığı konuşmada görev süresi içinde ilçedeki yol sorununu bitireceklerini söyledi.

ORTADAN KALKACAK

Göreve geldiği günden bugüne en çok yollarla ilgili şikayet aldıklarını hatırlatan İduğ, "Bornova Türkiye'nin 41 ilinden daha büyük ilçe ilçe. Sınırlarında 1.100 km uzunluğumuzda yol var. İzmir'in Ankara ve İstanbul yönünden girişi olan ilçemizde yolların sorunsuz olması çok önemli. Bu amaçla projelendirdiğimiz Asfalt Üretim Tesisimizin yapımı sürüyor. Asfalt seriminde kullanacağımız iki iş makinası şu anda burada. 2022'de asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte adeta bir seferberlik gibi çalışma başlatacak, 2 yılın sonunda Bornova'da yol problemini tama