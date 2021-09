İZDENİZ’de büyük skandal

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin denizcilik şirketi İZDENİZ'in 55 milyon liralık zararı Cuma günkü belediye meclisinde sermayeden düşülüp şirkete nakit 55 milyon lira daha aktarılırken şok bir bilgi ortaya çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Vapurlarımızı bağlayacak yer bulamıyoruz" diyerek TSK Güçlendirme Vakfı'ndan aylığı 480 bin liraya kiraladığı İnciraltı'ndaki Levent Marina'nın söylendiği gibi İZDENİZ'e bağlı vapurlar için kullanılamadığı belirlendi.





GEÇEN YIL KİRALANMIŞTI

Marina geçtiğimiz yıl haziran ayında kiralandığında gerek Soyer ve gerekse Büyükşehir Belediyesi, "Gemileri bağlayacak yer bulma sorunumuz tamamen çözüldü" şeklinde açıklamalar yapmıştı. Marinanın İZDENİZ tarafından kiralanmasının ardından belediyeden konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, aynen şu ifadeler kullanılmıştı:



AYLIK KİRASI 480 BİN TL

"İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzun süredir İZDENİZ gemilerini bağlayacak yer arıyordu. Daha önce Bostanlı ve İnciraltı Balıkçı barınaklarının tahsisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yapılan başvurular, balıkçılara yer gösterilemediği için olumlu sonuçlanmamıştı. Körfez'de bağlama ve çekek yeri olmadığı için İZDENİZ gemileri İzmir'de tamir ve bakım göremiyor, her seferinde İstanbul'a gitmek zorunda kalıyordu. Özellikle fırtınalı havalarda, birbirlerine çarpıp zarar vermemeleri için iskelelere bağlanamıyorlar, açıkta bekliyorlardı." Ancak ortaya çıkan gerçek, 480 bin lira aylık kirayla tutulan yerin boşa kiralandığını gösterdi. Belediye marinayı kiraladıktan sonra buraya yine milyonlarca lira zarar eden Grand Plaza şirketine bir lüks restoran açtırmıştı. Başta Soyer olmak üzere belediyenin birçok yemekli organizasyonu şimdi bu restoranda yapılıyor.





'YETERLİ DERİNLİĞE SAHİP DEĞİL'

YENİ Asır'a açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, İZDENİZ vapurlarının şu an burayı kullanamamasının sebebinin burasının yeterli su derinliğine sahip bulunmaması olduğunu söyledi.



KULLANILMIYOR

KONUYU Meclis toplantısında da gündeme getiren Hızal, "Mesele marinanın bu gemiler için kiralandığının söylenmesi. Gemiler şu an burayı kullanamıyor. Çünkü alanın yeterli derinliği yok. Buranın aylık kirası 480 bin lira. Bu marinanın devasa zararlar eden İZDENİZ'e yükü yıllık en az 6-8 milyon lirayı buluyor. Neredeyse gemilerin yıllık masrafı kadar marinanın masrafı var" dedi. "Şu an marina, sadece başta Tunç Soyer olmak üzere Büyükşehir yetkililerinin özel yemek organizasyonları için kullanılıyor" diyen Hızal, şöyle devam etti: "Marina konusunda Tunç Soyer tarafından kamuoyuna kasıtlı olarak yanlış bilgi verildi. Tunç Bey'in sadece bu konuda değil başka birçok konuda da benzeri şekilde kamuoyunu yanlış yönlendirdiğine birçok kez şahit olduk. Kısacası Soyer'in sözünün artık İzmir kamuoyunda hiçbir ağırlığı kalmamıştır."



"İZDENİZ'E NEŞTER VURULMALI"

İZDENİZ'E 55 milyon lira daha aktarılması yönündeki önerge hakkında konuşan AK Partili Meclis üyesi Erhan Çalışkan ise, "Zararın neden olduğu, nasıl iyileştirileceği konuşulmuyor. Böyle bir şey olabilir mi? 55 milyonluk zarar etmiş bir şirketi 10 dakika konuşarak geçiriyoruz. Yönetim böyle takdir etmiş ama çözüm önerlerini konuşmuyoruz. Eğer çözüm istiyorsak, İZDENİZ'de neşter atılması gerekiyor. Önümüzdeki 10 yılları için tartışmalıyız. Şirketlerle ilgili ne soruyorsak, ticari kanuna kalıyor. Gizli bilgi denilip verilmiyor. ESHOT, bununla ilgili hazırlık yapıyor, belediye meclisini önemsiyor. Zaman harcayıp, gelip anlatıyor. Bu parayı vermeseniz, bilet bu kadar olur diyor. Biz bu taleplerimizi daha önce de ilettik. Bunların detaylı bir şekilde konuşulması gerekiyor" diye konuştu.

