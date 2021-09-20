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İzmir'de 3 çocuk annesi sevgilisini boğazını keserek öldüren sanık "Psikolojim bozuk" dedi

İzmir'de 3 çocuk annesi olan sevgilisini boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen şahıs, yargılandığı duruşmada psikolojisinin bozuk olduğunu öne sürerek, pişman olduğunu söyledi.

İzmir’de 3 çocuk annesi sevgilisini boğazını keserek öldüren sanık Psikolojim bozuk dedi
İHA

20.09.2021, 21:38

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 3 Temmuz'da meydana gelen olayda 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu (33), iddiaya göre sevgilisi olan Soner Ç. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Olayın ardından tutuklanan katil zanlısı hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldı. İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Soner Ç., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulunduğu cezaevinden katılırken, Sevda Çelemoğlu'nun ailesi ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkemede ifadesi alınan Soner Ç., psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.



Baba Adem Çelemoğlu ise kızının Soner Ç. tarafından tehdit ve darp edildiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, Soner Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, HTS kayıtları ile cep telefonunda suça dair delillerin araştırılmasını istedi ve duruşmayı erteledi.

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