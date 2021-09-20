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İzmir'de çakmak gazı çekerlerken patlama yaşandı: 4 yaralı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde çakmak gazı çekildiği ileri sürülen boş depoda sigara yakılması üzerine meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Ellerinde ve kollarında yanıklar oluşan yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

İzmir’de çakmak gazı çekerlerken patlama yaşandı: 4 yaralı
AA

20.09.2021, 22:48

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir depoda çakmak gazından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Refet Bele Mahallesi 9123/4 Sokaktaki bir marketin alt katında bulunan boş depoda patlama meydana geldi.

Olay sırasında depoda bulunan M.A. (15), S.K. (15), M.K. (16) ve E.B'nin (19) el ve ayaklarında yanık oluştu. Ayrıca çevredeki bazı evlerin camları kırıldı, depo içinde küçük çaplı hasar oluştu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan ilk değerlendirmede patlamanın çakmak gazından kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.

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