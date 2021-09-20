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Haberler İzmir İzmir’de Gaziler Günü kutlaması

İzmir’de Gaziler Günü kutlaması

İzmir’de Gaziler Günü kutlaması

20.9.2021

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, komutanlar ve gaziler katıldığı törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Emekli Albay Mehmet Gökmen, "Şunu herkes bilsin ki her ne olursa olsun kutsal vatan topraklarını hedef alanlar kahraman ordumuz, emniyet güçlerimiz ve vatanseverlerin mücadelesi karşısında yok olmaya mahkumdur" diye konuştu. Program sonunda Türk Silahlı Kuvvetleri Bandosu gösteri yaptı.

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