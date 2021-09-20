Özdilek AVM, gazileri ağırladı

İzmir Özdilek Alışveriş Merkezi, Gaziler Günü kapsamında Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi'ni ağırladı. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı verilişinin 100. yılı nedeniyle organize edilen yemekli kutlamaya, derneğin İzmir Şube Başkanı Orhan Aydın başta olmak üzere 21 Kıbrıs gazisi katıldı. Özdilek AVM yönetimi tarafından her sene geleneksel olarak gerçekleştirilen ve geçtiğimiz yıl pandemi yasakları yüzünden yapılamayan etkinlikte, canlı müzik eşliğinde Atatürk'ün sevdiği eserler seslendirildi. Alışveriş merkezine toplu halde gelen ve girişte vatandaşlar tarafından ilgi gören kahraman gaziler, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Özdilek İzmir Yönetimi, vatan uğruna her koşulda canını ortaya koyan gazilerimize minnettar olduklarını ve onları misafir etmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.



■ ERCAN AKGÜN

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