Sahilden 152 torba çöp topladılar

18 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında Gdz Elektrik çalışanları ve Foça halkı, elbirliği ile İngiliz Burnu'nu temizledi. 400 kişi, 114 bin metrekarelik alanda 152 torba çöp topladı. Çevre farkındalığını artırmayı amaçlayan şirket, sahillerde temizlik çalışmaları yaparak çevreye katkı sağlıyor.