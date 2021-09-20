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Haberler İzmir Sahilden 152 torba çöp topladılar

Sahilden 152 torba çöp topladılar

Sahilden 152 torba çöp topladılar

20.9.2021

18 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında Gdz Elektrik çalışanları ve Foça halkı, elbirliği ile İngiliz Burnu'nu temizledi. 400 kişi, 114 bin metrekarelik alanda 152 torba çöp topladı. Çevre farkındalığını artırmayı amaçlayan şirket, sahillerde temizlik çalışmaları yaparak çevreye katkı sağlıyor.

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