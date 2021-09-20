‘Süslü Kadınlar’ rengarenk kostümleriyle pedal çevirdi

İzmir'de kadınların toplumda görünürlüğünü sağlamak ve güvenli bisiklet sürmeye teşvik etmek amacıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 25 ülke ve 150 şehir ile eş zamanlı gerçekleştirildi. Birbirinden renkli kostümlerle etkinliğe katılan kadınlar, Cumhuriyet Meydanı'nda müzik eşliğinde dans etti. Etkinlikle ilgili bilgi veren Sema Gür, "İklim krizine karşı yönetimlerin ve bireylerin derhal ortak harekete geçmelerini talep ediyoruz. Şehirlerde bisikletin en sağlıklı, çevre dostu ulaşım aracı olduğunu hatırlatmayı hedefliyoruz. Pandemi kapsamında şehirlerin insan odaklı olarak yeniden tasarlanması gerekiyor" dedi. Süslü kadınların bu etkinlik ile otomobilsiz yaşam taleplerini ilettiklerini anlatan Gür, "Biz binlerce kadın, pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.