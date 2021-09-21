Mahalle meydanında düzenlenen karşılamaya Kurhan'ın ailesi ve komşularının yanı sıra Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ile Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar da katıldı.
Rüstem Kurhan, Türkiye'yi yurt dışında temsil etmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirirken, daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceğini de söyledi.
Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, milli futbolcuyu tebrik etti.
Ankara'da bulunan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da Kurhan ile görüntülü telefonla görüşerek, tebriklerini iletti.
Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Rüstem Kurhan'a, mahallesinde coşkulu karşılama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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