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Haberler İzmir Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Rüstem Kurhan'a, mahallesinde coşkulu karşılama

Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Rüstem Kurhan'a, mahallesinde coşkulu karşılama

Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularından Rüstem Kurhan, evinin bulunduğu İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde coşkuyla karşılandı.

Ampute Milli Futbol Takımı’nın oyuncusu Rüstem Kurhan’a, mahallesinde coşkulu karşılama
AA

21.09.2021, 18:57

Mahalle meydanında düzenlenen karşılamaya Kurhan'ın ailesi ve komşularının yanı sıra Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ile Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar da katıldı.

Rüstem Kurhan, Türkiye'yi yurt dışında temsil etmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirirken, daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceğini de söyledi.

Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, milli futbolcuyu tebrik etti.

Ankara'da bulunan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da Kurhan ile görüntülü telefonla görüşerek, tebriklerini iletti.

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