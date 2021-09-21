Bakırçay’da binlerce balık kıyıya vurdu

İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi'nden geçen eski Bakırçay yatağında, binlerce balık ölü olarak kıyıya vurdu. Bakırçay Nehri'nden su gelmeyişi ve su seviyesindeki azalmadan dolayı balıkların oksijen yetersizliği çektiği ve yaklaşık 1 haftadır binlerce balığın bu sebepten dolayı öldüğü ileri sürüldü. Nehrin yaklaşık 1.5 kilometrelik her iki yakasına vuran kefal, sazan, levrek gibi birçok balık çeşidinin ölüsü çevreye kötü kokular yaymaya başladı.





NUMUNE ALINDI

Ay Sitesi mevkiinde bulunan eski Bakırçay yatağında yaşanan ölümler üzerine Dikili İlçe Tarım ve Orman Müdürü Göksel Arslan ve Su Ürünleri Mühendisi Bekir Saka'nın olay yerinde gözlem ve inceleme yaptığını ifade eden Çandarlı Dayanışma Derneği Başkanı Halil İbrahim Bircan, kesin sonuç ve çözüm için incelenmek üzere ölü balıklar ve sudan numune alındığını belirtti. Çandarlı'da yaklaşık 1.5 kilometrelik alanda ve özellikle balıkların üreme sahasında ölümlerin gerçekleştiğine dikkat çeken Bircan, "Ölümlerin nedeninin, Bakırçay'dan su gelmemesi ve denizden de su almaması sebebiyle azalan su seviyesindeki oksijen yetersizliği olduğunu düşünüyoruz. Çandarlı havzasında balık üreme alanı olarak kalan tek bölge burası. Ama hem burada hem karşı tarafta yoğun bir balık ölümü var. Buradan ilgililere sesleniyoruz; derhal bu ölümlerin önüne geçilmelidir" dedi.





Bölge sakinleri küreklerle denizden nehre su geçişi sağlamak için su kanalı açmaya çalışıyor.

'İKLİM KRİZİNİN SONUÇLARINDAN BİRİ'

"Aslında bu gördüğümüz manzara dünyadaki iklim krizinin sonuçlarından biridir" diyen Bircan, "Biz balıkların üreme alanlarını koruyamazsak ve ölümlerin önüne geçemezsek balık sıkıntısı çekeriz. Dünyadaki iklim krizi bence okullarda müfredata girmeli ve çocuklarımız bu konularda bilinçlendirilmeli" ifadelerini kullandı.

"BAKIRÇAY'DAN BÖLGEYE SU AKISI YOK"

Dört gündür balık ölümleri yaşandığını belirten Ay Yıldız Sitesi sakinlerinden emekli öğretmen Muhammet Çekiç (75), "Bakırçay ile buranın arasında büyük bir set var ve Bakırçay'dan buraya su geçişi yok. Bakırçay kirli olabilir, fakat bu ölümlerle kirliliğin hiçbir ilişkisi yok. Kimyasal kirlenme ya da herhangi bir pisliğin karışması gibi bir sorun da yok. Sadece şu var; Bakırçay'dan su gelmiyor, denizden su gelmiyor ve mevcut suyun buharlaşmasıyla da daralan alanda balıklar sıkışıp kalmış ve oksijen yetersizliği var. Bu konuda yetkilileri göreve çağırıyorum" diye konuştu.