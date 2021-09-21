Berire’nin yasam umudu ABD’deki aşı tedavisi

İzmir'de bir tür 'sinir sistemi kanseri' olan yüksek riskli nöroblastom hastalığıyla mücadele eden 11 yaşındaki Berire Güşta için ABD'deki aşı tedavisi umut oldu. Berire'nin en büyük hayali, yeniden okuluna dönebilmek. İzmir'de 4.5 yıldır kanserle mücadele eden Berire Güşta Özcan, çocuklukta görülen ve bir tür 'sinir sistemi kanseri' olan yüksek riskli nöroblastoma yakalandı. Eylül 2016'da tanısı konulan Özcan, kemoterapi, ilik nakli, radyoterapi ve ışın tedavisi gibi süreçleri başarıyla atlattı ama 2020'de hastalığı nüksetti. Özcan için ABD'de yapılabilen nöroblastom tedavisi umut oldu. Tedavi için gün sayan Özcan, bir an önce sağlına kavuşup okuluna geri dönmek istiyor. Anne Nesibe Emine (38) ve baba Rıza Özcan (42), hastalığın 4'üncü evresindeki kızlarının ABD'deki tedavi maliyetinin 300 bin doları bulacağını ifade ederek, hayırseverlerden destek istedi.

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