Dürüst gence muhtar bisiklet hediye etti

İzmir Tire'de, yolda bulduğu 910 liranın sahibine gazetelere ilan vererek ulaşan mobilyacı çırağı Mehmet Can Onur'a (14), dürüst davranışından dolayı köy muhtarı Hüseyin Çalışkan bisiklet hediye etti. Yeni Asır'ın, 'Onur'dan Onurlu Davranış' başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberin ardından harekete geçen muhtar Çalışkan, Onur'u yanına alarak bisikletçinin yolunu tuttu. Onur'un beğendiği bisikleti kendisine hediye eden Çalışkan, "Mehmet Can küçük yaşına rağmen herkese örnek olacak bir davranış sergiledi. Haberi okuduğumda çok duygulandım, onu ödüllendirmek istedim" dedi.



■ NADİR UYSAL (ÖZEL HABER)

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